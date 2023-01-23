В Петербурге состоялось прощание с журналистом Бэллой Курковой

Петербург попрощался с журналистом Бэллой Курковой. Панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

В ведомстве напомнили, что Бэлла Куркова начала работать на Ленинградском телевидении в 1968 году. За период своей профессиональной деятельности она была редактором, заместителем руководителя редакции информации.

Позднее она возглавила редакцию детских и молодежных программ, с 1986 -редакцию художественного вещания. В 1988 году выступила инициатором создания публицистической телепрограммы «Пятое колесо» и стала ее главным редактором. С 1991 по 2000 годы она занимала должность руководителя Санкт‑Петербургской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК).

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