Посольство Швеции в России возобновило прием заявлений на визы

Посольство Швеции в России возобновило прием заявлений на визы, который был приостановлен по техническим причинам с 16 января. Об этом говорится в сообщении посольства в социальных сетях.

На сайте визового центра Швеции в России говорится, что заявление на визу рассматривается 15 дней. Однако срок рассмотрения может быть увеличен до 45 дней, если потребуются дополнительные документы.

Ранее сообщалось, что Петербург в 2022 году столкнулся с рекордным оттоком иностранных туристов из города. Тренд начался еще с пандемии, а закрытие авиасообщения с Европой и вовсе добило останавливающиеся потоки туристов из соседних стран. Однако их могут заменить жители ОАЭ и Латинской Америки.