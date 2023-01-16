Европейских туристов в Петербурге заменят арабы и индусы

Петербург в 2022 году столкнулся с рекордным оттоком иностранных туристов из города. Тренд начался еще с пандемии, а закрытие авиасообщения с Европой и вовсе добило останавливающиеся потоки туристов из соседних стран. Однако их могут заменить жители ОАЭ и Латинской Америки.

Согласно данным Смольного, в 2022 году только 340 тыс. туристов (из 8 млн) были заграничными гостями, хотя в доковидные времена иностранцев приезжало 4 млн. И если раньше в топ по интересу к Северной столице входили эстонцы и финны, то сейчас они в Россию не спешат. Похоже, Смольному придется искать путешественников в других регионах.

В частности, чиновники намерены привлекать граждан Индии к поездкам в Россию. Так, осенью прошлого года Смольный запустил своеобразную компанию для индийский туроператоров. В частности, был организован специальный тур для представителей иностранных игроков туристического рынка, в рамках которого они посетили Исаакиевский собор, Спас на Крови, музей Фаберже, музей-заповедник «Царское Село» и Государственный Эрмитаж. Частью культурной программы стало и посещение премьеры балета Михайловского театра.

Однако опрошенные «Газетой.СПб» эксперты указывают, что первым пунктом в успехе направления у иностранцев становится наличие прямого авиасообщения. С этим пока напряженно, поисковики авиабилетов выдают, что прямых рейсов между Петербургом и городами Индии нет, нужно делать пересадку в Москве. Есть надежда, что «Аэрофлот» запустит свою полетную программу. По крайней мере в прошлом году перевозчик обсуждал введение рейсов на Гоа.

Согласно данным госзакупок, комитет по внешним связям под руководством Евгения Григорьева в 2023 году ждет делегации из СНГ. С какими целями в закупке не уточняется. Однако не исключено, что на официальных встречах также будет обсуждаться и вопрос привлечения туристов. Остальные планы по продвижению Петербурга в дружественных странах пока остаются туманными.

Не ясен пока итог переговоров Смольного с представителями Мьянмы, которые прошли летом прошлого года. Согласно сообщению пресс-службы городской администрации, на них обсуждался, в частности, обмен туристами. К концу 2022 года Росавиация выдала необходимые разрешения на полет, в страну из любого аэропорта России. Похоже, остается ждать, пока перевозчики просчитают объемы пассажиров и начнут процедуру запуска прямых рейсов.

Также есть шанс, что европейцев заменят жители Карибского бассейна и Южной Америки. Несмотря на отдаленность региона от Северной столицы, после переговоров в Смольном, послы почти десятка стран оценили возможность сотрудничества.

Отметим, что Петербург должен быть заинтересован в потоках иностранных туристов. Согласно данным комитета по развитию туризма и агентства TourDom, их средний чек в Северной столице оказывается больше, чем у внутренних путешественников. Так, гости из-за рубежа в среднем тратят 97 тыс. рублей, в то время как россияне – 44 тыс. А от экономии могут пострадать, к примеру, люксовые гостиницы и общепит.

В этом случае, особенно важна работа по привлечению туристов из арабских стран. Они, по статистике, тратят в шесть раз больше рядового путешественника. Не удивительно, что уже в этом году было анонсировано увеличение числа рейсов в Дубай. Так, с конца января перевозчики будут выполнять по 18 рейсов в неделю из Петербурга.

«Арабские туристы — рекордсмены по расходам во время поездок. Так, путешественники из ОАЭ тратят в шесть раз больше, чем средний международный турист. Гости из Эмиратов, как правило, выбирают классические экскурсионные программы и в рамках поездки, предпочитают премиальный сервис (отели, рестораны, такси, шопинг). Согласно проведенным опросам, многие гости из Объединенных Арабских Эмиратов, побывавшие в Северной столице, планируют сюда вернуться», — говорится в заявлении Смольного.

Похоже, что маркетинговые стратегии Смольного по продвижению города у тех туристов, которые традиционно выбирали для отпуска другие маршруты (например, граждане Индии из года в год становятся одними из самых многочисленных туристов в Великобритании) имеет успех. Однако, результаты многих переговоров и эффект расширения полетных программ перевозчиков мы, вероятно, увидим, по итогам уже этого года.