Кандидаты наук и многодетные мамы. Петербурженки в очередной раз доказали свою красоту

Красоту Петербургских женщин вновь отметили на международной арене. На этот раз тренер по спортивным единоборствам Алена Сибиева стала обладательницей титула международного конкурса красоты «Бабушка Вселенной — 2023». Жюри присудило 46-летней спортсменке третье место. «Газета.СПб» решила вспомнить, какие еще красавицы из города на Неве получали корону красоты.

Для начала стоит отметить, что Петербург лидирует по количеству победительниц конкурса «Мисс Россия». Всего девушки из Северной столицы получили корону трижды: в 1993, 2001 и 2009. Первой победительницей конкурса стала Анна Байчик. Сейчас девушка светской хронике предпочитает науку – она стала кандидатом политических наук и с 2006 года работает доцентом кафедры международной журналистики СПбГУ. Согласно сайту факультета, в область научных интересов королевы красоты входит медиапсихология и глобальные процессы в масс-медиа.

Еще одна журналистка и актриса, которая получила корону в 2001 году – это Оксана Федорова. Причем, победа на «Мисс Россия» позволила Федоровой участвовать в международном турнире – на «Мисс Вселенная» ей также досталось первое место. Правда, титул телеведущая в итоге потеряла из-за того, что по условиям конкурса, победительница должна была пуделять много времени международным рекламным кампаниям. А Федорова в этот момент выбрала защиту диссертации по юриспруденции. В итоге она даже стала кандидатом юридических наук.

Также корона «Мисс России» доставалась Софья Руднева. Правда на «Мисс Вселенная» девушка так и не попала, а в последнее время и вовсе отказалась от публичности. Однако, не только на этих конкурсах гремела слава о россиянках.

В 2021 году самой красивой женщиной мира на конкурсе Mrs.Top Of The WORLD 2021 стала петербурженка Ксения Давыдова. Владелица собственного бизнеса и мама троих детей покорила международное жюри своей красотой. На конкурсе она обошла претенденток из Великобритании, Латвии, Кипра и ОАЭ.

Уже в 2022 году титул «Миссис Вселенная» получила петербурженка Анна Кудрявцева-Сирадзе. Жюри выбрали 36-летнюю жительницу Северной столицы, рассмотрев кандидатуры более 100 участниц из разных стран мира. Девушка тогда отмечала, что имеет два высших образования и активно занимается благотворительностью.

Вообще на «Миссис Вселенная» петербурженки правят бал. В 2020 году победительницей стала многодетная мать, врач по образованию Ксения Вербицкая. Известно, что на момент участия она работала по специальности в одной из больниц Северной столицы и имела четырех детей.

А в 2019 году титул «Красы Вселенной» от России получила студентка петербургского Политеха Александра Пожидаева. На международном конкурсе ей удалось стать третьей. Хотя, девушка до этого участвовала в крупных показах и сотрудничала с дизайнерами как профессиональная модель.