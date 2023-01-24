Народные артисты в Петербурге будут получать соцвыплату в 30 тысяч рублей

Петербуржцы, которые были удостоены высших почетных званий категории «народный», получат дополнительную социальную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

На эту выплату смогут претендовать народные артисты, художники, учителя и архитекторы. Уточняется, что звание могло быть присвоено в РСФСР, СССР, РФ. В правительстве считают, что эти люди — символ и флагман культуры и образования. Особенно важно поддержать тех из них, кто вышел на пенсию или достиг возраста 60 и 55 лет, говорят в ведомстве.

Отметим, что сейчас в Петербурге звание «народный» имеют 145 артистов, 13 художников, три архитектора и четыре учителя. Все они смогут получить выплату в размере 30 тысяч рублей ежемесячно.

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