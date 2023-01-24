В Петербурге продлили действие антиковидных ограничений

Власти Петербурга продлили действие мер, связанных с противодействием распространению коронавируса в регионе. Постановление о продлении уже подписал губернатор города Александр Беглов.

«На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта. Отметим, что ранее в городе сняли запрет проведение массовых мероприятий, посещение учреждений культуры и заведений общепита. Таким образом, в городе продолжает действовать только запрет на проведение публичных мероприятий и курение кальянов в общественных местах.