Число госпитализаций из-за коронавируса в России возросло на 168%

По данным на 24 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 970 человек. Это на 168% больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 5 466 человек. Однако это на 50,2% больше, чем 23 января. За минувшие сутки выявлено 4 702 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 42 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 23 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 669 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 118 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 782 человека. Умерли от заболевания десять человек.

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