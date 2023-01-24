Запад хочет поставить Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург

Запад планирует поставить Эстонии самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Петербург. Об этом сообщил Посол России в Эстонии Владимир Липаев на Соловьев Live.
По его словам, сейчас Эстония активно вооружается, но непонятно зачем.
«Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?», — приводит слова Липаева ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу проект, согласно которому в России более не действуют международные договоры Совета Европы. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации — с 1 января по 15 марта 2022 года», – сообщили в официальном telegram-канале Госдумы со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.