Свято место пустым не бывает: в Петербурге появилось 13 новых брендов одежды и обуви

Рынок Санкт-Петербурга продолжает находить замены ушедшим брендам. Так за 2022 год для петербуржцев открылись 13 новых одежды и обуви, включая три итальянских: LORIATA, Dan John и RUCK&MAUL, сообщили в консалтинговой компании Nikoliers.

Кроме европейских магазинов, на рынок России вышли «детские» ритейлеры из Англии и США, а также восемь отечественных компаний: детские товары бренда LOLOCLO, ювелирные украшения VIVA LA VIKA, одежда и обувь EMKA, YOU WANNA, Urban Vibes, GJO.E, ROSI и Giovanni Botticelli.

«46% новых открытий магазинов в торговых центрах Петербурга в 2022 году пришлись на сегмент “одежда и обувь” […] На втором месте по частоте открытий расположились магазины товаров для детей (11% от общего числа)», – сообщили Gazeta.spb в пресс-службе консалтинговой компании.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что российский рынок не досчитался трети международных брендов в 2023 году.