Российский рынок не досчитался трети международных брендов в 2023 год

По итогам 2022 года на российский рынок вышли 11 международных брендов, что почти на треть (27%) уступает показателям за аналогичный период 2021 года – тогда эксперты отмечали 15 новых ретейлеров. Такие данные собрала консалтинговая компания NF Group.

При этом 23 иностранных бренда заявили об уходе из России после февраля 2022 года. Впрочем, не все из них прекратили свою деятельность окончательно. В ряде случаев компании продолжают работать и продавать остатки продукции. Некоторые ретейлеры вполне могут вернуться на российский рынок под другими наименованиями.

«Так, было зафиксировано 25 “переоткрытий” под новыми брендами ретейлеров после приостановки операционной деятельности», – сообщили в пресс-службе NF Group, добавив, что лидерами по открытиям новых брендов в 2022 году стали два московских торговых центра – ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Авиапарк».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что российский менеджмент французской парфюмерно-косметической сети L’Occitane зарегистрировал новый бренд — SoBeautiful.