Бренд L’Occitane в России переименуют

Российский менеджмент французской парфюмерно-косметической сети L’Occitane зарегистрировал новый бренд — SoBeautiful. Это было требованием головной компании.

Летом бренд менил вывески магазинов на «Л’Окситан». Однако по данным источника «Коммерсанта» на рынке ритейла, головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице. Из-за этого было принято решение о введении нового названия, которое бы напрямую не ассоциировалось с L’Occitane.

При этом эксперты считают, что так компания потеряет часть своих клиентов, так как из-за отсутствия ассоциации потребители будут считать, что бренд ушел с рынка. Например, глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, отмечает, что в ситуациях вынужденного ребрендинга компании теряют до 15% покупателей. Но реальная ситуация будет зависеть от того, насколько сильно изменится ассортимент и оформление магазинов, уточняет она.

Ранее сообщалось, что в декабре текущего года посещаемость торговых центров Санкт-Петербурга продолжает снижаться. Так, по данным Focus Technologies, Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) по итогам недели 5−11 декабря посещаемость ТЦ города оказалась ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 9%.

Если же сравнивать с 2019 годом, то падение вовсе составило 26%. При этом руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев не исключает, что за предновогодние недели можно будет наверстать спрос.