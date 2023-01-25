В Петербурге средняя зарплата выросла до 65 тыс. рублей

Средняя заработная плата в Северной столице продолжает расти. Так к концу января 2023 года она составила немногим больше 65 тысяч рублей – на 5% больше, чем в начале прошлого года. Такие выводы можно сделать из данных исследования, проведенного экспертами сервиса hh.ru.

«Средняя зарплата петербуржца по итогам января 2023 года — чуть более 65 000 рублей. Это на 5% или 3 200 рублей больше, чем зарплата горожан в январе 2022 года», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также отмечается, что доход жителей Северной столицы на 14% превосходит средний доход других россиян. При этом наиболее активный рост зарплат характерен для административного персонала (+11% до 60,6 тысяч рублей), специалистов по маркетингу и рекламе (+9% до 70,4 тысяч рублей) и работников сферы закупок (+9% до 69,3 тысяч рублей).

Наибольшие оклады – до 80,7 тысяч рублей – при этом имеют топ-менеджеры. Следом идут консалтинговые специалисты и работающие в сфере добычи сырья с показателями до 78,2 и 75,4 тысяч рублей соответственно.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что новая система уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге приведет к увеличению заработных плат дворников до 49 тысяч рублей.