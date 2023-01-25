Площадка под автовокзал в Мурино утверждена

Комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил земельный участок для строительства транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Место строительства ТПУ и основополагающая градостроительная документация утверждены. Разработаны эскизные предложения по планировке территории», – процитировали в сообщении слова зампредседателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского.

Отмечается, что следующим этапом станет передача земельного участка инвестору для разработки проекта пересадочного узла и автовокзала.

Площадь автовокзала составит 3,14 гектаров. На его постройку планируют потратить два года. После этого в кабмине Ленобласти рассчитывают открыть крупный торгово-развлекательный комплекс площадью свыше 5000 квадратных метров.

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