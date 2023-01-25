Песков прокомментировал перевод стрелок на Часах Судного дня

Ситуацию, сложившуюся в мире к настоящему времени, можно назвать напряженной. Ожидать какого-либо улучшения в ближайшее время не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переводе стрелок на Часах Судного дня.

Следует отметить, что совсем недавно стрелки на символических «Часах Судного дня» были переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи».

«Она (ситуация – прим. ред.) чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки», – высказался представитель Кремля.

Текущая обстановка накладывает на власти различных стран обязанность быть особенно внимательными, быть начеку и принимать соответствующие меры, пишет ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию о новой волне частичной мобилизации.

Дмитрий Песков


 

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