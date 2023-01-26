Блогеры и звезды зажгли на СтудФесте вместе с петербуржцами

В День российского студенчества Севкабель Порт превратился в масштабную концертную и лекционную площадку. Блогеры, звезды кино и шоу-бизнеса собрались вместе с грызущими гранит науки петербуржцами, чтобы отметить Татьянин день.

Еще до официального старта мероприятия в Севкабель Порт потянулись студенты. В толпе на входе обсуждали, как привлечь внимание звезды, чтобы был шанс сфотографироваться и похвастаться кадром перед однокурсниками. Забегая вперед, скажем, что таких шансов у гостей мероприятия было достаточно.

На празднике каждый смог найти что-то для себя. Например, для начинающих блогеров продюсерский центр Insight People подготовил сразу несколько площадок для создания топового контента. Фотозоны были стилизованы под тематику студенчества – например, под кабинеты истории или биологии. А чтобы контент был точно интересен аудитории, у студентов была возможность посмотреть, как создают видео сами блогеры. В общем, если пройти все площадки, можно радовать подписчиков несколько недель.

Те, кто бесконечно стремится к знаниям, буквально заполнили лекционные залы. Ажиотаж среди студентов вызвали круглые столы и дискуссии от лучших спикеров российского медиабизнеса: генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тины Канделаки, генерального директора Yappy Данилы Овчарова, первого заместителя генерального директора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой, заместителя генерального директора «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Бориса Ханчаляна, генерального директора АНО «Медиапрактика» Андрея Серова, генерального директора Insight People Алины Зиннатуллиной, исполнительного директора Фонда развития физтех-школ Андрея Богданова и генерального продюсера RUTUBE Давида Кочарова. «Все самые умные люди здесь», – заявила одна из слушательниц лекции по саморазвитию своему спутнику.

Особенно радовались празднику первокурсники. Для них это первый День студента и сразу он прошел с таким масштабом. Конечно, радостью нужно делиться, поэтому они не выпускали из рук телефоны, чтобы записать все происходящее. Кстати, не попавшие на СтудФест студенты могли следить за своими однокурсниками в социальной сети Yappy.

«У меня взрывается мозг. Здесь столько возможностей и новых знакомств. Можно сказать, что СтудФест – это главное событие Петербурга сейчас», — радовалась возможности побывать на мероприятии студентка СПбГУ Галина.

Для фанатов спорта и единоборств на СтудФесте открылась зона бойцовской лиги «Наше дело». Там студенты могли выяснить, кто из них самый умелый боец, соревнуясь на силометре. Отдельный ажиотаж вызвала площадка сериала «Универ». Особенно она актуальна для тех студентов, кто готовится связать свою жизнь с театром и кино.

Главным пунктом программы петербургского СтудФеста стал масштабный концерт. Гости мероприятия могли не только послушать уже знакомые хиты, но и познакомиться с новичками на звездном олимпе. Например, открывал концерт коллектив Pride. Ближе к вечеру в лайнапе – Тося Чайкина, TSOY и Dava. Последнего кстати, активно высматривали в толпе фанатки, вдруг выдастся шанс задать вопрос о личной жизни артиста.

В общем, преподавателям в День студенчества лучше не удивляться, что студенты прогуляли пары. Повод у них более чем достойный. К тому же многие из гостей СтудФеста на лекциях все же были. Ведь саморазвитие – это тоже важное направление в образовании.