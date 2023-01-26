На четверть меньше россиян готовы отказаться от наличности

Россияне старшего поколения предпочитают пользоваться наличными, молодежи удобнее пользоваться картами. При этом число граждан, готовых отказаться от бумажных денег за прошедшие два года уменьшилось на 25%, следует из данных исследования SuperJob.
«По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18% до 13%», – уточнили в сообщении.
Также отмечается, что большая часть россиян (78%) еще не готова отказаться от наличных денег полностью и только 13% согласились бы полностью перейти на безналичный расчет, отказавшись от кошельков с купюрами.
При этом 85% респондентов, выразивших нежелание отказаться от старых методов оплаты, являются представителями старшего поколения – от 45 лет и старше. Еще одна ключевая группа в этой категории – россияне, чей доход уступает 50 тысячам рублей в месяц.
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