Россиянам рассказали о ловушке, скрывающейся в кредитках

Российские банки довольно часто увеличивают владельцам своих кредитных карт лимиты на использование займов. За этим, как правило, прячется ловушка.

По мнению специалистов, кредитные организации намеренно дают держателю карты как можно больший объем средств, чтобы таким образом загнать его в долговую яму.

Это связано с тем, что оплата обслуживания карты не является главным источником прибыли банка при выпуске карт. Куда большую прибыль кредитные организации получают в виде процентов за долги по займам.

Поэтому им выгодно провоцировать держателей кредиток тратить слишком много средств, ведь в результате этого они оказываются должны ежемесячно гасить не только тело кредита, но и достаточно большие проценты.

Во избежание этой ловушки эксперты рекомендуют россиянам после получения кредитной карты отключать ее пополнения новыми средствами, доступными для траты, без предварительного согласования, сообщает DEITA.RU.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Государственную думу хотят внести законопроект, который предполагает возможность человеку самому себе запретить брать кредиты.