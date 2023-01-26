МЧС предупреждает о сильной гололедице в Петербурге

Завтра, 27 января в Санкт-Петербурге ожидается опасное ухудшение погодных условий. Горожанам следует быть осторожными, учитывая сильный гололед, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 26-27 января в Санкт-Петербурге на дорогах ожидается сильная гололедица», – сообщили в официальном telegram-канале экстренной службы.

Данная информация соотносится с прогнозами погоды в Северной столице на ближайшие дни. Как сообщают синоптики, за потеплением последует постепенное снижение температуры.

Рекомендуется проявлять особую осторожность, учитывая, что городским службам не всегда удается обеспечить должную уборку улиц. В отдельных случаях это может привести к трагедии.

Так, например, некоторое время назад Gazeta.spb рассказывала о том, что Легендарный декоратор БДТ Адиль Велимеев скончался в возрасте 83 лет после того, как упал на льду. И это не первый подобный случай на территории Санкт-Петербурга.

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