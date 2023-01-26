Сказка кончилась: онлайн-кинотеатры рассказали, почему показы Гарри Поттера прекратят

После 31 января пользователи Кинопоиска уже не смогут насладиться просмотром любимой истории о мальчике-волшебнике по имени Гарри Поттер. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» на Кинопоиске представлены нашим партнером – сервисом Амедиатека. Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с Амедиатекой, предоставляем доступ к тому контенту, который нам передает сервис», – заявили в Кинопоиске.

Также отмечается, что сроки показов предоставляются Амедиатекой. Сервис, в свою очередь, только информирует пользователей о том, до какого числа у них есть доступ к просмотру.

Уход Гарри Поттера с российских экранов можно объяснить решением киностудии Warner Bros, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Амедиатеки.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что за первые выходные сиквел «Аватара», снятый известным режиссером Джемсом Кэмероном, собрал 434 миллиона долларов.