Свято место пусто не бывает: треть освобожденных в Петербурге зарубежными компаниями офисов заняли арендаторы

Из 144 тысяч квадратных метров офисов иностранных компаний, которые закрыли или существенно сократили офисы в Санкт-Петербурге, к январю 2023 года для аренды были доступны 74 тыс. кв. м (51% от общего объема высвобожденных площадей). Еще 47 тысяч квадратов (33%) на рынок не выходили, поскольку сразу перешли к другим арендаторам. В то же время по 23 тысячам квадратных метров (16%) договоры аренды с иностранными компаниями пока не расторгнуты.

Большинство компаний, которые закрыли офисы в Санкт-Петербурге, принадлежат к IT-сфере. В частности, это Veeam Software, EPAM Systems, Microsoft, Dino systems, Deutsche Telekom, JetBrains, Luxoft, Grid Dynamics и другие.

В целом по рынку офисной недвижимости Санкт-Петербурга вакантность по итогам года достигла 10,5%, в то время как в 2021 году этот показатель был на уровне 5,6%. Наибольший рост вакансии продемонстрировали офисы класса А — с 4,7% до 10,3%, в классе B доля свободных помещений увеличилась с 6,1% до 10,6%, пишет Nikoliers.