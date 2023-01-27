Крупный продюсерский центр России поможет петербуржцам ворваться в топы соцсетей

У петербургских блогеров появилась возможность выйти в топы соцсетей и стать настоящими инфлюенсерами. На Петроградке открылась первая в городе студия одного из самых крупных продюсерских центров Insight People.

Многие фанаты соцсетей и начинающие блогеры давно ждали открытия студии Insight People в Петербурге. А у тех счастливчиков, кто успел попасть на ее открытие, был шанс пообщаться с известными артистами и звездами шоу-бизнеса, среди которых KAYA, Екатерина Молоховская, Александр Мартынов, Саша Стоун, Вован Селиванов и Арина Данилова. На торжественном запуске студии они рассказали о своих текущих проектах и поделились секретами успеха у аудитории.

Теперь у петербуржцев будет возможность встать с ними в один ряд. Петербургская студия оснащена профессиональным оборудованием для съемки, а звездные наставники из числа резидентов Insight People помогут разобраться во всех трендах и снять качественный контент.

Глава продюсерского центра Алина Зиннатуллина при этом отмечает, что помогать тем, кто только начинает свой путь на блогерском поприще, – важно, ведь молодое поколение воспринимает звезд соцсетей как пример для подражания.

«Поддерживать творческие начинания – крайне важно. Мы очень рады, что у молодого поколения есть потребность в самовыражении и транслировании правильных ценностей в медийном пространстве, ведь именно за блогерами идет молодежь, они являются лидерами мнений и примерами. А мы, как медиаменеджеры, делаем все возможное, чтобы дать возможность всем желающим вступить в креативное сообщество, стать частью креативной индустрии», — отметила на открытии студии Insight People Алина Зиннатуллина.

Также петербуржцы, которые хотят начать осваивать блогерскую профессию, могут стать резидентами вероятно самого крупного продюсерского центра России с охватом больше 1 млрд подписчиков. Для этого не нужно копить миллионную аудиторию, достаточно снимать интересный контент на разных площадках — от Rutube до Yappy — и стремиться к постоянному совершенствованию своих навыков. В остальном – помогут другие резиденты и специалисты Insight People.

Отметим, что в сообщество Insight People входят более 1500 блогеров. Проект охватил уже 68 регионов России и не планирует останавливаться на достигнутом.