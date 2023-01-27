От любви до ненависти: родители рассказали, что их чада испытывают к школе

Только у каждого четвертого родителя ребенок любит школу, и лишь у одного из 10 — обожает. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Примерно 46% родителей сказали, что их дети не испытывают ни любви, ни ненависти к своему образовательному учреждению, скорее — спокойствие. Примерно четверть детей любят школу, но без какого-либо фанатизма. Но и тех, кто совсем уж недолюбливает школу не так много — всего 1%.

О том, что школа для ребенка как дом родной, чаще рассказывают родители младшеклассников и старшеклассников (15% и 14% соответственно), тогда как о нелюбви и даже о ненависти детей к учебному заведению — родители учеников 5—9 классов (20%).

Что касается причин нелюбви к школе то родители предполагают, что дело в отношении учителей (за этот вариант проголосовали 36%), неинтересном обучении (25%), буллинг (17%), низкое качество образования (14%).