«Петербургтеплоэнерго» получило от должников около 212 миллионов рублей

Около 212 млн рублей получено «Петербургтеплоэнерго» с должников по предъявленным ко взысканию исполнительным документам за тепловую энергию в 2022 году в регионах присутствия компании (Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Карелия). Таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе сотрудников теплоснабжающей компании и представителей ФССП.

В отношении должников принимались различные меры. Например, вводились ограничения на выезд за пределы страны, запреты на регистрацию автомобилей. Кроме этого, долги собирались из зарплат неплательщиков.

Также организация совместно с судебными приставами проводила рейды для описи имущества должников, которое могло пойти в счет долга. Последняя мера касалась только тех, кому уже были выданы исполнительные листы. Таких в Ленобласти оказалось 97 человек.

В ведомстве напомнили, что арест имущества – крайняя мера, которая применяется в случаях, когда все другие методы воздействия исчерпаны. До этого момента компания «Петербургтеплоэнерго» проводит активную работу с потребителями по улучшению платежной дисциплины, разъясняя необходимость вовремя оплачивать поставленную компанией тепловую энергию и предупреждая о последствиях, возникающих в случае образования долга.