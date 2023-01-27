Откуда растут ноги у модели развития петербуржского бизнеса?

В разных странах и городах свой вариант развития промышленности. Интересно, к какому из них ближе промышленность Петербурга? Попробуем сравнить с американцами.

По факту, американская модель работает по системе госзакупок. Крупное предприятие ищет поставщика отдельных категорий комплектующих. При выборе подрядчика заказчик смотрит на предложенную цену. В целом, по аналогичному принципу работают компании и в России. Правда, есть одно но: в Америке по такой системе работают не только госструктуры, но и частные компании.

Еще один факт. В Америке кооперативам оказывается подчинена и почти половина электрических сетей страны. Для сравнения: подачу электричества в Петербурге контролирует государственная «Ленэнерго», в Ленобласти помимо нее работает еще и ЛОЭСК, где правительству региона принадлежит только доля, а не вся компания.

В целом же, получается, что Петербург работает по схожей модели бизнеса, однако требует расширение, пишет «Мойка 78«.