Льготную ипотеку в России продлят

Льготная ипотечная программа в России будет продлена до 1 июля 2024 года. Ставка по ней должна быть не выше 8%. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить продление до 1 июля 2024 г. срока действия льготной ипотечной программы, установив, что ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 8% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий уменьшили до 0,1%. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, максимальную ставку по льготным ипотечным кредитам, которые можно взять в приграничье, снизили с 3% до 0,1% – в 30 раз.