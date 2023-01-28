Смольный решил продлить проект «Петербургский дизайн» на 2023 год

Петербургские власти решили продлить проект «Петербургский дизайн» на 2023 год. Об этом сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Этот проект был запущен в октябре прошлого года. В ТЦ «Питер радуга», «Лето» и «Континент» разместили магазины местных брендов одежды, обуви и аксессуаров.

Городские власти брали на себя затраты на аренду помещений, их полное оборудование и брендирование в единой стилистике, пишут «Ведомости».

За 2022 год в этом проекте поучаствовали 110 брендов. Для них это возможность оценить, насколько высок спрос на их товар, найти новые каналы продаж, увеличить выручку.

В Смольном хотят создать экспертный совет, который будет оказывать предпринимателям менторскую и экспертную поддержку