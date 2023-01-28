Продолжение «Майора Грома» будут снимать в Петербурге весной 2023 года

Снимать продолжение «Майор Гром: Чумной доктор» начнут весной 2023 года. Картина получит название «Майор Гром: игра». Об этом сообщил руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев на фестивале Bubble comics con в субботу.

«Совсем скоро начнутся съемки, весной в Петербурге мы начнем съемочный период нового фильма под названием «Майор Гром: игра», — сказал он.

Как рассказал Китаев, появятся персонажи из других комиксов издательства Bubble, однако какие именно — пока не раскрывается. Также, по его словам, в фильме появится совершенно новый злодей по кличке Призрак. Кроме этого, Михаил Китаев добавил, что зрителям стоит быть готовым к тому, что сюжетная линия будет отличаться от комикса.