Продолжение «Майора Грома» будут снимать в Петербурге весной 2023 года

Снимать продолжение «Майор Гром: Чумной доктор» начнут весной 2023 года. Картина получит название «Майор Гром: игра». Об этом сообщил руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев на фестивале Bubble comics con в субботу.

«Совсем скоро начнутся съемки, весной в Петербурге мы начнем съемочный период нового фильма под названием «Майор Гром: игра», — сказал он.

Как рассказал Китаев, появятся персонажи из других комиксов издательства Bubble, однако какие именно — пока не раскрывается. Также, по его словам, в фильме появится совершенно новый злодей по кличке Призрак. Кроме этого, Михаил Китаев добавил, что зрителям стоит быть готовым к тому, что сюжетная линия будет отличаться от комикса.

«Киновселенная идет по другому пути, но, тем не менее, я думаю, что вам очень понравится», — добавил он.

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Продолжение «Майора Грома» будут снимать в Петербурге весной 2023 года