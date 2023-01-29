В Петербурге 30 января объявили желтый уровень погодной опасности

Понедельник, 30 января, сулит жителям Санкт-Петербурга не самую лучшую погоду. Дошло до того, что в городе объявили желтый уровень погодной опасности в этот день, сообщает пресс-служба администрации.

«В Санкт-Петербурге будет непростым По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 30 января с 8 до 18 часов ожидается сильный ветер. Местами порывы могут достигать 15-18 метров в секунду», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что в этот же день с 09:00 до 17:00 на территории Северной столицы синоптики ожидают «гололедно-изморозевые отложения» и «налипание мокрого снега». И то, и другое обязывает как автомобилистов, так и пешеходов проявлять повышенную осторожность во время движения.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, как гололед привел к падению Николая Дроздова, в результате которого он сломал восемь ребер.