Нападением петербурженки на незрячую заинтересовалась прокуратура

В пятницу, 27 января на остановке, расположенной у дома 39 на Тихорецком проспекте Санкт-Петербурга, местная жительница ударила незрячую за то, что та задела ее сына тростью. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре Калининского района.

«По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что незрячая женщина задела ребенка прохожей тактильной тростью», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что после того, как мать-«защитница» ударила незрячую прохожую телефонам по голове, та была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой.

К удивлению нападавшей, правоохранители не приняли ее сторону. Вместо этого они составили протокол и доставили женщину полицию для написания объяснительной.

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