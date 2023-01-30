Россиянам рассказали, как пожилые инвалиды могут получить соцподдержку

Пожилые люди с инвалидностью, которые частично или полностью лишены возможности обслуживать себя, могут воспользоваться системой долговременного ухода (СДУ). В том, как это сделать, разобралась Gazeta.spb.

Прежде всего, следует уточнить, что в СДУ входят активизация, реабилитация, социализация и обучение – на дому, в дневном или круглосуточном стационаре. С этой целью можно воспользоваться услугами сиделок или обучить необходимым навыкам членов семьи. Указанная программа реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Для того, чтобы воспользоваться системой долговременного ухода, необходимо подать заявление в местных орган социальной защиты. Специальная комиссия из медицинских и соцработников определит, насколько необходима помощь.

Если она окажется действительно необходима, обратившемуся присвоят соответствующий класс нуждаемости. Следующим этапом станет заключение договора, к которому прилагается индивидуальный перечень услуг.

Система долговременного ухода уже действует в 34 регионах России, благодаря чему больше 150 тысяч человек имеют возможность получения бесплатной помощи, как психологической, так и медицинской.

При этом с 2019 года в медицинских организациях идет внедрение комплекса мер против падений и переломов у пожилых людей. В него входят информирование по вопросам падений и переломов, изучение и подсчет рисков, в том числе в рамках диспансеризации, медицинскую помощь. Данные изменения вводятся во все большем количестве регионов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том Владимир Путин подписал закон о расширении социального обслуживания инвалидов.