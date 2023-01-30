Нападение на незрячую женщину в Петербурге привело к уголовному делу

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения местной жительницы на незрячую прохожую, случайно задевшую ее ребенка тростью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«27 января около 12:10 на остановке общественного транспорта у д. 39 по Тихорецкому пр. произошел конфликт между двумя женщинами, в ходе которого одна из участниц, 58-летняя женщина с ограниченными возможностями, получила травму головы», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что вторую участницу конфликта, 41-летнюю мать-«защитницу» доставили в отдел полиции для разбирательства. В ее отношении уже возбудили уголовное дело.

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