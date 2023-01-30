В Петербурге посетители кафе получили травмы черепа после знакомства с охраной

Утром в воскресенье, 29 января, в полицию Невского района Санкт-Петербурга поступила информацию о том, что ночью был госпитализирован мужчина, а еще через пять минут за помощью обратился другой. Пострадавший пояснил, что его избили на входе в кафе. Как ни странно, двое охранников явились с повинной тем же вечером.

«29 января 2023 года в 08:00 в полицию Невского района поступило сообщение из больницы о том, что около 02:15 бригадой скорой помощи от дома 21 по улице Крыленко, с травмой головы, в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимацию мужчина, 1992 года рождения», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что, по словам второго потерпевшего, 1988 года рождения, его избили у кафе, расположенного по тому же адресу. Вечером того же дня в полицию Невского района пришли двое охранников заведения – 23 и 38 лет. Они сознались в содеянном.

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