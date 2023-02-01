Петербуржца признали виновным в убийстве знакомой и ее матери

В Санкт-Петербурге мужчина признан виновным в покушении на убийство своей знакомой и ее матери. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, между подсудимым и его знакомые были неприязненные отношения. Тогда он решил поджечь квартиру девушки и ее матери. В июле 2021 года он поджег легковоспламеняющееся вещество, которое бросил в окно квартиры.

Как итог, возник пожар и повредилось имущество, которое было в квартире. Ущерб оценивается в 428 тысяч рублей. Самой девушки в тот момент дома не было, а мать смогла вовремя выбежать из квартиры. Мужчина планировал убить их таким образом, говорят в ведомстве.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, кроме того гражданский иск удовлетворен на указанную сумму.

общество


 

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Петербуржца признали виновным в убийстве знакомой и ее матери