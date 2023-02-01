Какие изменения вступают в силу в России с февраля

В феврале в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. В числе наиболее важных — индексация материнского капитала, некоторых социальных выплат, госконтроль за охотой.

Так, с 1 февраля в Российской Федерации проиндексировали материнский капитал.

Так, со слов председателя ведомства Вячеслава Володина, с 1 февраля эту выплату проиндексируют на 11,9% В результате материнский капитал достигнет 587 тысяч рублей на первого ребенка. Запланировано увеличение материнского капитала и для тех семей, где появится второй ребенок. Для них выплата составит 775,6 тысячи рублей.

Какие еще изменения в законодательстве начинают действовать в феврале, вы можете узнать в нашем дзен-канале.

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