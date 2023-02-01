Роману Костомарову грозит ампутация пальцев

Уже долгое время фигурист Роман Костомаров находится в Коммунарке. Последние дни приходили только положительные вести: мол, состояние у артиста стабильное. Более того, Костомарова отключили от ЭКМО, что также говорило о положительной динамике. Сегодня же появились неутешительные новости.

«Роман в сознании, еще не говорит, но уже все осознает, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача, — рассказал „СтарХиту“ источник в больнице. — Все достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий».

Ранее сообщалось, что фигурист Роман Костомаров находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров.

«Оксана (супруга фигуриста, — прим. ред.) говорит: стабильно нормально. Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось», — поделился Сергей Костомаров.

Тем не менее о выписке пока врачи не говорят. Он также добавил, что пока не виделся с сыном.

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