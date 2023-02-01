У петербуржской пенсионерки украли 150 тысяч по схеме «ваш родственник — виновник ДТП»

Вчера, 31 января, пенсионерка из Санкт-Петербурга обратилась в отделение полиции с заявлением о том, что она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, пенсионерке позвонила неизвестная и представилась дочерью Ириной. Она сообщила, что является виновником ДТП и для не привлечения ее к уголовной ответственности нужны деньги. После этого пенсионерке позвонил мужчина, который представился следователем и подтвердил эту информацию.

В результате пенсионерку убедили передать неизвестному мужчине 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на днях, а именно 30 января около 02:40, в Центральном районе Петербурга на улице Садовой остановили автомобиль «Хундай Солярис». Им управлял 28-летний мужчина среднеазисткого государства. При этом регистрации о проживании на территории Петербурга или Ленобласти у него не было.