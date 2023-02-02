Власти пошли на встречу любителям дачного шашлыка

С 1 марта текущего года жарка шашлыков на дачах облегчится за счет уменьшения минимального расстояния от мангала до построек. Об этом рассказал Никита Чаплин, депутат Государственной Думы от «Единой России» и председатель союза дачников Подмосковья.

«Согласно действующим нормам законодательства пожарить шашлык на шести сотках участка и не нарушить правила практически невозможно. Теперь это будет легче. С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с 50 до пяти метров», – рассказал он.

МЧС отказалось от прежних нормативов, по которым регламентировалось допустимое расстояние для размещения мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листы, сообщает РИА Новости со ссылкой на слове парламентария.

Отмечается, что из-за нереалистичности действующих нормативов они практически не соблюдались дачниками.

По новым правилам место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса. Несоблюдение этих требований повлечет штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что охотничьим инспекторам позволили проводить постоянные рейды.