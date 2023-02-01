Охотничьим инспекторам позволили проводить постоянные рейды

Как это и бывает каждый месяц, с февраля в России вновь вступили в силу некоторые законодательные изменения. Например, снесены изменения в профильный закон об охоте. Эти поправки в закон позволят государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды для выявления нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации.

Уточняется, теперь охотничьи инспекторы имеют право на применение физической силы и оружия при задержании нарушителей. Эти меры были продуманы для борьбы с браконьерами. Эти изменения вступят в силу уже с 3 февраля.