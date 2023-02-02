Кто претендует на получение заветной награды конкурса “Доверие потребителя» -2022

XV ежегодная церемония вручения наград конкурса «Доверие потребителя» пройдет 1 марта 2023 г. в Лофт Холле Санкт-Петербурга на Арсенальной набережной, 1.

Церемония пройдет под слоганом «Возможно все!»

Известные артисты Санкт-Петербурга напомнят простую и вечную истину: «Мы – то, что мы делаем. Все, что нужно нам для достижения наших целей – есть в нас самих, а чудеса случаются там, где в них верят!».

Событие обещает стать значимым светским мероприятием на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Принять участие в церемонии открытия приглашены первые лица исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведущих банков, строительных и управляющих компаний, риэлторских агентств региона, представители саморегулируемых и общественных объединений и СМИ.

Каждый победитель в номинациях получит стеклянную статуэтку, как символ прозрачности и открытости; диплом и право использовать запатентованный Знак конкурса – оранжевого человечка – в рекламных целях.

Также по традиции, строительным компаниям будут вручены спецпризы вице-губернатора Санкт-Петербурга и заместителя Правительства Ленинградской области за весомый вклад в социальное развитие региона.

В 2022 году на получение заветной стеклянной статуэтки и звания компании, пользующейся наибольшим доверием среди потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, претендуют банки, строительные и управляющие компании, риэлторские агентства, апартаменты и проекты загородного строительства в 13-ти номинациях ( в алфавитном порядке).

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области» Жилой комплекс «Новые горизонты», ЦДС Жилой комплекс «Урбанист», ИСГ «МАВИС»

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт- класса в Санкт-Петербурге» Жилой комплекс «Малая Охта», 2-ая очередь, Самолет Страна Жилой комплекс «ОКЛА», ГК «Ленстройтрест» Жилой район «Северная долина», квартал комфорт-класса («Главстрой Санкт-Петербург») Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» Жилой комплекс Alter, Холдинг AAG Жилой комплекс NEVA RESIDENCE, ЛСР. Недвижимость–Северо-Запад Жилой комплекс «Наследие», ГК «Вертикаль»

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области» Жилой комплекс NEWПИТЕР (1 этап), Объединение «Строительный трест» Жилой комплекс «Авиатор», корпуса 8 и 9, ИСГ «МАВИС» Жилой комплекс «Северный», 1-2 очереди, ЦДС

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт- класса в Санкт-Петербурге» Жилой комплекс New Time, 1-4 очереди, Холдинг «РСТИ» Жилой комплекс «Стрижи в Невском», 1-ая очередь, Холдинг Setl Group Жилой экорайон «Юнтолово» («Главстрой Санкт-Петербург»)

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» Жилой комплекс «Маленькая Франция», Холдинг AAG Жилой комплекс «Притяжение на Выборгской», Холдинг Setl Group Жилой комплекс «Цивилизация на Неве», ЛСР. Недвижимость Северо-Запад

Номинация «Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Коттеджный поселок «История парк», Maslov Group OMAKULMA-ANNINO, OMAKULMA Коттеджный поселок «Разметелево», 1-я Академия недвижимости

Номинация «Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге» Апарт отель ARTSTUDIO М103, Группа RBI Digital Village Vertical Апарт отель «Начало»

Номинация «Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге» Бутик-отель «АКАДЕМИА Васильевский», Academia Development Комплекс апарт-отелей VALO YE’S MARATA

Номинация «Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Группа управляющих компаний «БФА» Группа управляющих компаний «КВС-Сервис» Управляющая компания «Мир» Управляющая компания «ПИОНЕР-СЕРВИС» Управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» (входит в «Главстрой Санкт-Петербург»)

Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» АО «АЛЬФА-БАНК» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» «Филиал «Росбанк Дом» ПАО РОСБАНК по Северо-Западному Федеральному округу Санкт-Петербургский Региональный филиал АО «Россельхозбанк» Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» Группа компаний «Адвекс. Недвижимость» Центр инвестиций Becar Агентство недвижимости «Итака» Агентство «Петербургская недвижимость» Агентство недвижимости ООО «Экотон»

Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Холдинг Setl Group ЗАО «БФА-Девелопмент» Строительная корпорация «ЛенРусСтрой» Самолет Страна

Партнеры церемонии награждения: Холдинг Setl Group, Самолет Страна, Becar, Главстрой Санкт-Петербург.