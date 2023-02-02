Кража ящерицы из Ленинградского зоопарка закончилась реальными сроками

В Санкт-Петербурге Артем Авакян и Валерия Гарипова были признаны виновными в краже по предварительному сговору. Летом прошлого года они похитили ящерицу из Ленинградского зоопарка.

«Суд установил, что 12 августа 2022 года подсудимые, находясь в павильоне “Экзотариум” в Ленинградском зоопарке похитили ящерицу рода аконтозавтр Натальи», – написали в официальном telegram-канале объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Также отмечается, что фигуранты дела сознались в содеянном и раскаялись, пообещав возместить ущерб и купить в Ленинградский зоопарк несколько ящериц.

Суд учел позицию государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района, настаивавшего на строгом наказании. Кроме того, свою роль сыграл и тот факт, что похитители ранее уже были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений.

В конечном итогу, суд назначил Авакяну наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Гариповой – 1 год 11 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии общего режима.

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