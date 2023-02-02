Психолог о травле мальчика без ног в школе Петербурга: «потребуется серьезная профилактика»

В Санкт-Петербурге прокуратура изучает видеозапись из местной школы, на которой подростки издеваются над учащимся, не имеющем ног. Свое мнение о случившемся высказал психолог Центра «КОНТАКТ» Мирослав Иванов.

Лишившись ног еще в детстве, мальчик увлекается спортом и достигает определенных успехов. Однако избежать травли ему это не помогло. На указанной записи школьники задавали другому ученику циничные вопросы.

«Избегать подобных ситуаций поможет психологическая профилактика, групповые техники консультирования, помочь может и включенность педагогического состава в процесс не только обучения, но и воспитания», – цитирует слова психолога телеканал «Санкт-Петербург».

По его словам, на данном этапе крайне важно побеседовать с участниками инцидента и узнать, что стало причиной произошедшего, а затем провести комплексную психологическую работу. Значительное влияние на поведение учащихся также могут оказать в их семьях.