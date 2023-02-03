В Ленобласти появилась первая метановая заправка

Первая метановая заправка сети АГНКС «Газпром» заработала сегодня на КАД во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, природный газ эффективен и может использоваться на наземном и речном транспорте. Строительство газопроводных станций при стоимости метана в 22 рубля за кубометр, в свою очередь, имеет большое значение для экологии и экономики в России.

«По поручению Президента России Владимира Путина Ленинградская область стала одним из первых регионов России, которые на государственном уровне начали способствовать развитию рынка газомоторного топлива», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге появятся три новые газовые автозаправки.

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