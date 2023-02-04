От коронавируса скончались 11 петербуржцев

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 22 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 915 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 91 житель. В то же время за минувшие сутки выздоровели 592 человека. Умерли от заболевания 11 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 848 554 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержаны 44-летняя генеральный директор (главный врач), а также 37-летняя врач-акушер-гинеколог одного из медицинских центров. Причина — женщины подозреваются в торговле детьми. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в июне 2019 года женщины заключили договор с иностранцем, он в свою очередь — с донорским агентством. Последнее подобрало двух суррогатных матерей.