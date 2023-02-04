На февральские праздники россияне хотят слетать в Турцию и Армению

По данным аналитиков сервиса путешествий Туту.ру, больше всего в февральские выходные россияне хотели бы съездить в Турцию. Для проведения анализа были изучены билеты с датами поездок с 22 по 26 февраля 2023 года.

Во главе ТОПа оказалась Турция. Доля оформленных сейчас примерно втрое выше, чем годом ранее (было 4,76%, стало 14,94%). На втором месте в рейтинге находится Армения, куда оформили 13,6% билетов.

Также в тройке популярных стран Азербайджан. Доля этой страны в спросе среди зарубежных направлений — 11,3%.

Ранее сообщалось, что сервис по бронированию авиабилетов «Авиасейлс» показывает только названия стран и городов, но границ между ними – нет. Пройдя в раздел «Карта цен», можно увидеть только наименования городов и государств, но не линии, их разделяющие. В пресс-службе «Авиасейлс» заявили, что никакого отношения к их отсутствию не имеют: этим занимается сторонняя картографическая компания.