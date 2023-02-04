Жителей новых регионов на три года освободят от взыскания долгов

В Госдуму внесли законопроект о введении до 1 января 2026 года моратория на взыскание задолженности с граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Это коснется физлиц, которые имеют долги перед банками и микрофинансовыми организациями. Запрет не распространяется на долги физическим лицам, по предпринимательским займам и за ЖКУ.