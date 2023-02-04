В России провели 123 тысячи тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено проведено свыше 327,4 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом за последние сутки проведено 123 тысячи тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 22 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 915 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».