Коллега в беде не бросит: петербуржцы рассказали, при каких условиях помогут своим сослуживцам

На сегодняшний день 2 из 3 петербуржцев сами предложат помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе (66%). Еще 24% готовы помочь только в том случае, если коллега попросит об этом. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob.

В то же время еще 5% готовы оказать помощь, но только если об этом попросит руководство. Еще 1% не станет помогать ни при каких обстоятельствах.

Готовность предложить свои услуги больше свойственна петербуржцам старше 35, чем тем, кто моложе. Мужчины чуть чаще женщин готовы подставить плечо коллеге, который испытывает трудности в работе (67 и 64% соответственно). Среди женщин же больше всего тех, кто предпочитает дождаться просьб о помощи (32%).

Ранее сообщалось, что по данным аналитиков сервиса путешествий Туту.ру, больше всего в февральские выходные россияне хотели бы съездить в Турцию. Для проведения анализа были изучены билеты с датами поездок с 22 по 26 февраля 2023 года.

Во главе ТОПа оказалась Турция. Доля оформленных сейчас примерно втрое выше, чем годом ранее (было 4,76%, стало 14,94%).