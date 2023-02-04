Следком Петербурга задержал первого зампредседателя комитета по строительству Ленобласти

В Санкт-Петербурге задержан первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области, подозреваемый в получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, 4 февраля 2023 года у дома на улице Маршала Блюхера получил от гендиректора одной из коммерческих структур взятку в сумме полумиллиона. Взятка давалась за способствование в заключении госконтрактов, а также общее покровительство.

После этого они были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и народным дружинникам увеличены количество и размер премий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, количество премий лучшим участковым увеличили до 30, при этом размер каждой составит 35 тысяч рублей. В то же время количество премий за отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на территории Санкт-Петербурга увеличено до 500 — по 25 тысяч рублей каждая.