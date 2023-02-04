В день борьбы с раком петербуржцам рассказали о важности диспансеризации

Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы с раком. В связи с этим петербуржский Роспотребнадзор напоминает об основных принципах снижения риска развития онкозаболеваний.

Онкологические новообразования – вторая из основных причин смерти в мире. Только в 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек. Самыми частыми онкозаболеваниями являются рак легких, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы, кожи и желудка.

Около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя, напоминают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что не существует какого-то специального «противоопухолевого» рациона, не имеет смысла выискивать для него особые продукты и готовить исключительно из них. Однако не стоит забывать про диспансеризации.