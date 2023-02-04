В Петербурге угрожали заминировать 13 зданий

Вчера, 3 февраля, в отделение полиции поступило сразу семь сообщений о минировании зданий в Петербурге. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Сообщения о минировании поступали на электронную почту, а также на телефон. Всего неизвестный угрожал заминировать 13 образовательных учреждений города. Проводилась эвакуация 4383 человек на пяти объектах.

По результатам осмотра зданий выяснилось, что ни в одном из них не было взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что Следственный отдел Санкт-Петербурга предъявил обвинение в убийстве 27-летнему местному жителю. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

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